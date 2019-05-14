ميرنا وليد - بيروت - موجز "الفن": وفاة نجمة "نجوم صغار" بنوبة قلبية وريهام سعيد تفضح طلاق عمرو دياب موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية: داليدا خليل ترد على منتقديها: "شغلت بال البعض بشعري وبتيابي" ريهام سعيد تفضح طلاق عمرو دياب وفاة نجمة "نجوم صغار" وما علاقة دينا الشربيني؟ روبين عيسى: مشاركتي في "باب الحارة" مغامرة وفاة نجمة "نجوم صغار" ذات الـ9 أعوام بنوبة قلبية مفاجئة ماذا حدث لإبن تيم حسن من نادين نسيب نجيم في الجزء الثالث من الهيبة؟ شيماء سيف تعتذر بعد إتهامها بالإساءة للشعب السوداني ممثلة شهيرة تدعو النساء للإضراب عن الجنس Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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