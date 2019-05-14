خاص الفن - حورية فرغلي تكشف ما تفعله فيفي عبده في كواليس تصوير "مملكة الغجر"خاص الفن - ريم عبد...

ميرنا وليد - بيروت - صرحت الممثلة ​حورية فرغلي​ أنها تتابع ردود الأفعال حول مسلسلها الرمضاني "مملكة الغجر" الذي تؤدي دور البطولة فيه الى جانب الراقصة المصرية فيفي عبده خلال شهر رمضان 2019، رغم انشغالها بتصوير مشاهدها الأخيرة من العمل وتستمر حتى الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل.

وأشارت حورية في تصريح خاص لموقع "الفن" أنها من محبي ​فيفي عبده​ قبل لقائهما في المسلسل، موضحة أنها تحب عفويتها وقوتها وكانت تتمنى منذ زمن العمل معها، لافتة الإنتباه الى أنها تضفي أجواء من البهجة في الكواليس وأثناء التصوير بالاضافة إلى مساعدتها الدائمة لها ولغيرها من الممثلين العاملين في المسلسل.

الجدير بالذكر أن مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدّم لأوّل مرّة على مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الممثلين بينهم فيفي عبده وحورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.