الفنانة السورية كاريس بشار تهاجم فضائية "إل بي سي"

انتقدت النجمة والممثلة السورية كاريس بشار قناة "إل بي سي" الفضائية بسبب تغييرها لمواعيد عرض المسلسلات في بداية شهر رمضان، حيث قالت بشار في فيديو شخصي نشرته على قناة يوتيوب: إن المحطة حيرتها بعدما غيرت توقيت عرض مسلسل "سلاسل ذهب" 3 مرات.

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يذكر أن مسلسل سلاسل ذهب من إخراج إياد نحاس وكتابة سيف رضا حامد وبطولة كاريس بشار وشكران مرتجى وجيني أسبر وصباح جزائري وعبد الهادي الصباغ وسامر إسماعيل، وكانت محطة الـ "LBC" قد تعرضت إلى مجموعة انتقادات منذ بدء شهر رمضان بسبب تغييرها لمواعيد عرض المسلسلات أكثر من مرة.

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