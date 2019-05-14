كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد السعدني يؤازر مي عز الدين بعد الهجوم عليها: "مسلسلك عاجب ناس كتير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الفنان الشاب أحمد صلاح السعدني، على دعم صديقته الفنانة مي عز الدين، بعد حملة الانتقاد الواسعة التي تعرضت لها الأيام الأخيرة على إثر عرض مسلسلها الرمضاني "البرنسيسة بيسة".

ونشر "السعدني" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" صورتين لمي، إحداهما من المسلسل والآخر بشكلها الطبيعي.