اتصالات باسم نانسي عجرم تثير الدهشة في مصر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2019 05:05 صباحاً - فجأة وبدون مقدمات رنت هواتف عدد كبير من المواطنين المصريين برقم واحد والمتصل “نانسي عجرم”، دهشة وعلامات تعجب من قبل المتلقين “نانسي عجرم !عايزة مني ايه ؟”.

حالة من الصدمة وعدم الفهم عاشها مستخدمو شبكة المحمول “أورانج”، مكالمة تليفونية والمتصل “نانسي عجرم”، وعند الرد على تلك المكالمة ستجيب نانسي بـ مقطع من أغنيتها الدعائية للشركة الذي يذاع حاليًا.

من عصر الأحد وحتى المساء غرقت مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” بصور لتلك المحادثة والرقم الذي ظهر للمتصلين، وأصبح الأمر حديث الساعة بين متسائلًا، ومعتزًا بهذه المكالمة قائلين: “حد فاهم ايه حوار نانسي عجرم ده ؟، عماله تديني رنات من الصبح”، متابعين: “نانسي عجرم كل مكنسل تتصل”، مردفين: “عشان تعرفوا أنا مهمة أزاي نانسي عجرم كلمتنى النهارده، حبيبتي يا نونوس”.

وبحسب صحيفة صدى البلد، كانت تلك المكالمة هي خطوة تسويقية من قبل شركة “أورانج”، لدعم حملتها الإعلانية “تفرق كتير”، والغرض من هذه المكالمة هي الدعوة لمكالمة أصدقائك وأحبائك للتواصل معهم.

Advertisements