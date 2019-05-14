صدمة جديدة للوسط الفني.. زكي عبد الوهاب يعلن اصابته بسرطان الرئة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2019 05:05 صباحاً - أعلن الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب إصابته بالسرطان، في صدمة جديدة للوسط الفني والجمهور، بعد كشف العديد من المشاهير عن إصابتهم بالمرض نفسه، آخرهم الإعلامي شريف مدكور والفنان فاروق الفيشاوي.

وكتب زكي فطين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشورًا، أعلن فيه إصابته بمرض سرطان الرئة منذ شهر تقريبًا.

وقال فطين إنه يتلقّى العلاج حاليًا بكل قوة، في أحد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة.

وعلّق نجل المخرج فطين عبدالوهاب، على صورة ظهر فيها بعدما حلق شعر رأسه، في خطوة جديدة لم يعتد عليها الجمهور من قبل، قائلًا: “أصدقائي الأعزاء، صورتي دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إن عندي سرطان في الرئة من شهر، بس أنا تمام وبتعالج، وبتعامل مع مرضي زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال دور برد وحيعدي، وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق”.

يُذكر أن زكي عبدالوهاب هو نجل النجمة الراحلة ليلى مراد، والمخرج الكبير فطين عبدالوهاب، وله عدد من الأعمال المهمة أبرزها “بحب السيما”، “أهل كايرو”، “الفاجومي”، وغيرها، وكان متزوجًا أيضًا من السندريلا سعاد حسني.