تشبيه لجين عمران بـ انجلينا جولي بعد اللوك الجديد!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2019 05:05 صباحاً - فاجأت الاعلامية السعودية لجين عمران بمجموعة صور جديدة ظهرت فيها بإطلالة مختلفة جدًا حتى ان بعض متابعيها لم يتعرفوا عليها وشبهوها بالنجمة الأمريكية انجلينا جولي.
وفي التفاصيل، فإن لجين عمران قامت بتغيير تفصيل بسيط في وجهها، وهو لون العينين، ومن خلال الإعلان الذي تشارك فيه لإحدى ماركات العدسات اللاصقة، اختارت عمران اللون الأخضر، ليتغير من خلالها شكلها بالكامل، وتبدو إلى حد كبير شبيهة بالنجمة العالمية أنجلينا جولي، بحسب تعليقات متابعيها.
وقد تفاعل متابعو لجين عمران بشكل واسع مع صورها الجديدة وتغزلوا بجمالها الدائم وحرصها على التجديد، لافتين إلى أن لون العدسات اللاصقة يليق بها وبلوني بشرتها وشعرها، ولم يكن شكلها مزعج مثل غيرها من المشاهير الذين يقومون بإعلانات مشابهة.
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