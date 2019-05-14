هل تتهم سمية الخشاب طليقها احمد سعد بالشروع في قتلها؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2019 05:05 صباحاً - عرضت قناة “القاهرة والناس” برومو الحلقتين المقبلتين من برنامج “شيخ الحارة” والتي ترد خلالهما الفنانة المصرية سمية الخشاب على طليقها الفنان احمد سعد.

ويبدأ البرومو برد سمية على كلام احمد سعد والذي قال فيه ان “الست التي تتكلم على زوجها بعد الطلاق تبقى ست مش تمام” قائلة “وبعد كل الذي قاله ده هو كده رجل تمام؟”.

واكدت سمية ان لديها أشياء كثيرة يخاف منها احمد سعد كما ظهرت بسمة وهبة تقول لها باستغراب “انت بتتهمي احمد سعد بالشروع في قتلك”.

وعن الشقة التي قال احمد سعد انها الم تردها له، قالت سمية “يعني انا ادفع واديها له ليه هبلة؟”.

غير ان المفاجأة كانت في ردة فعلها على سؤال “لو احمد كلمك بكرة وقلك حيرجعك ردك حيكون ايه؟” حيث تنهدت واخذت وقتها للتفكير.