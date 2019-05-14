بعد الحديث عن تراجع «زلزال».. محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

وجه الفنان المصري محمد رمضان رسالة لجمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

رمضان نشر صورة له مع الفنانة حلا شيحة من كواليس مسلسل «زلزال»، وكتب معلقا: «متستعجلوس زلزال لسة مبدأش مستني رأيكم في الحلقة الثامنة.. ثقة في الله نجاح».

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جمهور الفنان محمد رمضان تمنى أن يكون المسلسل ناجحا مثل أعماله السابقة، وأن يحقق المرجو منه، وتمنى له الفانز النجاح الدائم.

يُذكر أن عدد من الجماهير قد عبروا عن استيائهم من مستوى المسلسل، وخاصة أنه تراجع هذا العام، وتفوق الفنان أحمد السقا بمسلسل «ولد الغلابة»في نسبة المشاهدة، وأيضا مسلسل «زي الشمس» لدينا الشربيني، ومسلسل «لآخر نفس» لياسمين عبدالعزيز.

ومسلسل «زلزال»، من بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، ونسرين أمين، وهنادي مهنا، وماجد المصري، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي.

وتدور قصة مسلسل “زلزال” حول فترة زلزال 1992، وبالتحديد عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع زلزال 1992.