كندة علوش تكشف عن مسلسلها الرمضاني المفضل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة السورية كندة علوش عن المسلسل المصري الذي اختارت أن تتابعه خلال المارثون الرمضاني الجاري، في الوقت الذي طلبت من متابعيها ترشيح أفضل الأعمال الدرامية السورية واللبنانية، حتى تتابعها.

كندة كتبت عبر تويتر: «رمضانكم مبارك حابة اعرف شو عّم تشوفو مسلسلات سواء من مصر او برا مصر ممكن تذكرو تلت اسماء انا شخصياً عّم تابع بس زي الشمس وبنصح كل الي ماشافو انو يشوفو لانو عمل ممتاز وفي اكتر من مسلسل سوري ولبناني سمعت انهم ممتازين وحشوفن بأقرب فرصة انتو شو بتنصحوني».

يُذكر أن مسلسل «زي الشمس» من بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، ريهام عبدالغفور، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد داوود، وغيرهم، والعمل من تأليف سمر عبدالناصر، حوار مجدي أمين، إخراج سامح عبدالعزيز.

من ناحية أخرى، كان فيلم «الأصليين» آخر أعمال كندة السينمائية، وقد شاركت في بطولته أمام منة شلبي، خالد الصاوي، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بينما كان مسلسل «حجر جهنم» آخر أعمال كندة علوش، والذي شاركها بطولته إياد نصار، وأروى جودة، وشيرين رضا، وهو من تأليف هالة الزغندي، وإخراج حاتم علي وخالد الحجر، حيث أنها دخلت في أجازة طويلة بعد انجابها لمولودتها الأولى “حياة” نوفمبر الماضي.