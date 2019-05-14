هكذا احتفلت بلقيس بعيد ميلاد ابنها الأول.. فيديو طريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

احتفلت الفنانة اليمنية بلقيس بعيد ميلاد ابنها الوحيد «تركي» الذي أكمل عامه الأول، وحرصت على مشاركة الفانز بمقطع فيديو طريف بهذه المناسبة.

بلقيس نشرت فيديو خاص جداً، ظهر فيه زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف يلاعب ابنهما، بينما تفاعل «تركي» مع والده بضحكات طريفة اثارت بهجة قوية بين فانز الفنانة اليمنية، كما ظهرت بلقيس تغني لابنها أغنية عيد الميلاد بطريقة لطيفة.

وفي تعليقها على الفيديو، كتبت بلقيس: «بيبي الصعنوني صار عمره سنة Baby Turki is one year old today .. الله يحفظه ويحميه ويخليه قلب الماما واشوفه بمنصب كبير وعريس وعياله حوالينه»، حيث تلقت الفنانة سيلاً من تهاني متابعيها، متمنيين لابنها حياة سعيدة وموفقة.

Advertisements

يُذكر أن بلقيس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف ديسمبر 2016، وقد رزق الثنائي بمولودهما الأول يوم 12 مايو 2018، وقد فاجأت الفنانة الجميع، وكشفت عن وجه ابنها في كليبها الأخير لأغنية «أهلاً يا ماما» من كلمات وألحان سيف فاضل، والكليب من إخراج المخرج الإيطالي فابريزيو نوتاري.

من ناحية أخرى، طرحت بلقيس مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «أنا ما اعتقد»، وهي من كلمات أحمد الصانع، ألحان فايز السعيد، و توزيع زيد عادل، وتدور فكرتها حول قصة حب تعيشها فتاة تجاه رجل لا يشعر بها، وياتي ذلك بعد أسابيع قليلة على طرحها لأغنية «عريسنا»، وهي من كلمات تركي الشريف، ألحان فايز السعيد، توزيع سيروس، مكس وماستر جاسم محمد.