داليا البحيري تختار الأسود الشفاف في أحدث جلسة تصوير.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
خضعت الفنانة المصرية داليا البحيري لجلسة تصوير جديدة مع المصور الفني محمود عاشور.
داليا البحيري ظهرت في الصور وهي ترتدي فستان أسود شفاف من الأعلى، وتضع أكمام من الجلد الأحمر، بينما وضعت الفنانة ماكياج بارز غير من ملامحها.
المصور والفنانة نشروا الصور عبر حساباتهم الشخصية، واختارت داليا ايضا قصة شعر جديدة، ووضعت الإكسسوارات، ولفتت نظر الجمهور.
طلة داليا حازت على إعجاب عدد كبير من معجبيها الذين أمطروها بعدد كبير من التعليقات التي حملت عبارات الغزل، بينما فضل البعض لو كانت اختارت طلة مناسبة للشهر الكريم.
الفنانة المصرية كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «للحب فرصة أخيرة»، مع أمل رزق، أميرة العايدي، هند عبدالحليم، هبة الأباصيري وعدد من النجوم، وحقق العمل نجاحا كبيرا بسبب فكرته الرومانسية البسيطة.
وعلى الصعيد الفني تقوم داليا البحيري حاليا بتصوير الجزء الرابع من مسلسل «يوميات زوجة مفروسة»، مع رجاء الجداوي، خالد سرحان، شيماء سيف، سمير غانم، ومروة عبدالمنعم، ومن تأليف الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ أول يوم في عرضه، ولذلك تعددت أجزاوه.
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