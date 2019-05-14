أحمد السعدني يدافع عن مي عز الدين بعد الهجوم عليها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

دافع الفنان المصري أحمد السعدني عن صديقته الفنانة مي عز الدين بعد الهجوم الذي تعرضت له بسبب مسلسلها الرمضاني «البرنسيسة بيسة».

السعدني نشر صورة لمي عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتب: « انا متفرجتش عليكي لإني بصور بس دي هي دي و ده مجهود مش طبيعي و عاجب ناس كتير مبروك و ربنا يكملهالك علي خير».

مي دعمها أيضا الفنان عمر متولي، والذي سبق وعمل معها في مسلسل «دلع بنات»، وحقق معها نجاحا كبيرا.

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الفنانة المصرية أغلقت مؤخرا التعليقات عبر حسابها الخاص بعدما واجهت كم كبير من الانتقادات بسبب مسلسلها الجديد، حيث وجد الجمهور أن فكرته مستهلكة ولا يقدم جديد.

«البرنسيسة بيسة»، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

مي عز الدين قدمت في رمضان الماضي مسلسل «رسايل»، مع خالد سليم، وحقق العمل نجاحا كبير فور عرضه لأنه حمل فكرة غريبة.