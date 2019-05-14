أمينة تؤدي مناسك العمرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت المطربة المصرية أمينة إلى الأراضي العربية المقدسة لأداء مناسك العمرة.

أمينة شاركت محبيها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب، وحازت صورتها على إعجاب عدد كبير من جمهورها.

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المطربة الشعبية وجهت التهنئة لجمهورها بمناسبة الشهر الكريم، وأيضا اكدت أنها دعت كل فرد طلب منها أن تدعو له ولكل أحبائها، مؤكدة أنها تسعى لرضا الله بطيبة قلبها وبصدقها، بينما لا تعرف كيف يتعامل المنافقون مع الناس.

أمينة أصدرت مؤخرا ألبومها الغنائي «اللي راحوا»، وحقق الألبوم نجاحات لا بأس بها، بينما شاركت الفنانة الفنان محمد منير الغناء على المسرح في حفله الأخير.

أمينة من مواليد عام 1977، تخرجت من معهد الموسيقى، قدمت عدد من الأعمال الناجحة وكان أول ظهور لها مع الفنان محمد نجم بمسرحية «أصل وخمسة» عام 1990، وحققت الشهرة من خلال أغنية «الحنطور».

الفنانة المصرية بدأت مؤخرا تصوير أغنية بعنوان «اخلع»، والأغنية من كلمات ايلى حنا، وألحان أحمد بركات، وتوزيع ماجد ضاهر، وإيقاعات طونى عنقة، وإخراج ادوار بشعلاني، ومن المقرر أن يتم عرضه على القنوات الفضائية المصرية.