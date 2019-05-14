عندما دخل زوج دنيا سمير غانم المطبخ كانت هذه النتيجة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

في ظل انشغال الفنانة دنيا سمير غانم مع مسلسلها الرمضاني، لم يجد زوجها الإعلامي رامي رضوان مانعا من دخول المطبخ.

رامي شارك جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صورة لقالب من البيتزا، وكتب معلقا: «كايلا قالتلي يلا يا بابا نعمل بيتزا مارجريتا قلتلها عيني وكانت دي النتيجة حلوة حلاوة بس تقيلة حبتين من كتر الجبنة كايلا وشركاه».

جمهور الإعلامي المصري أمطره بعدد كبير من التعليقات التي هنأته على هذا الإنجاز المطبخي الكبير، كما أشادت به زميلته مقدمة البرامج سالي شاهين.

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دنيا سمير غانم تزوجت من رامي رضوان في عام 2013، في حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وذلك بعد قصة حب بينهما.

دنيا سمير غانم أنجب بعد ذلك بانتها الأول من رامي واطلقت عليها اسم «كايلا»، وظهرت معها في أكثر من مناسبة، بينما تحرص على إخفاء وجهها.

رامي رضوان مذيع مصري عمل في أكثر من نافذة، ويقدم حاليا برنامج «8 الصبح»، مع عدد من المذيعين، على قناة dmc.

دنيا سمير غانم يعرض لها في شهر رمضان مسلسل «بدل الحدوتة 3»، وتقدم خلال العمل شخصية مختلفة كل 10 حلقات.