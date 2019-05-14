مهن عمل بها عمرو سعد قبل التمثيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشف الفنان المصري عمرو سعد عن المزيد من أسراره الفنية والشخصية، والتي لا يعرف الجمهور الكثير منها.

عمرو قال إنه عمل في بداية حياته ضمن فريق إعداد برنامج المذيع معتز الدمرداش، كما عمل كمطرب، ومازال يحب الغناء، ولكنه قرر في نهاية المطاف احتراف التمثيل.

الفنان المصري كشف أن فيلم «خيانة مشروعة» غير حياته، وجعله يضع قدمع على أول سلمة في النجاح، ويبدأ خطوات سليمة نحو النجاح والشهرة.

عمرو جدد هجومه على المخرج يوسف شاهين والمخرج خالد يوسف، وقال إنهما يرى أن كل منهما أناني ولا ينظر إلى الآخر ويعملان لنفسيهما فقط.

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الفنان المصري تمنى أن يجسد في المرحلة القادمة فيلم يتناول سيرة العالم أحمد زويل، مشيرا إلى أن الفنان الراحل أحمد زكي قابل زويل في مرة وطلب منه أن يقدم سبرته الذاتية، ولكن أدركه الموت دون تحقيق هدفه.

وتابع عمرو قائلًا : «لما دكتور زويل شافني وقعدت معاه أداني كتابه (رحلة عبر الزمن) اللي هو كاتبه، وقالي انك ممكن تعمل ده يا عمرو، وقالي هنقعد مرة ونتكلم في تفاصيل حياته الشخصية ولكن محصلش نصيب وزويل رحل».

الفنان المصري أشار إلى أنه يحضر لعمل فني جديد بعنوان «الفهد»، والقصة للكاتب إبراهيم عيسى، وذلك بعد أن نجحا معا من خلال فيلم «مولانا».

عمرو قال من خلال برنامج «عايشة شو»، إنه تردد قبل تقديم فيلم «مولانا»، ولكنه تخوف من أن لا يكون أمينا على الأمانة التي أعطاه لها الله، ولذلك وافق على تقديم العمل.

الفنان المصري يعرض له حاليا مسلسل «بركة»، وينافس به في رمضان مع الفنانة هالة صدقي.