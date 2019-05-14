وفاء عامر: شائعة أن أيتن ابنتي أطلقتها إحدى الفنانات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية وفاء عامر، عن الشائعة التي لحقتها ومازال أثرها إلى الآن وهي أن أيتن عامر ابنتها وليست شقيقتها.

وقالت وفاء عامر، خلال لقائها في برنامج «شيخ الحارة»، مع الإعلامية بسمة وهبه، والمذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، إن هناك فنانة اكبر منها في السن هي السبب في خروج شائعة أن أيتن عامر ابنتها وليست شقيقتها.

وأضافت: «لن أذكر اسمها مكتفية بذكر أول حرف من اسمها واسم عائلتها (أ.ع)، وهي تعرف نفسها».

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وأكدت أن الطبيب الذي أشرف على ولادة أيتن مازال على قيد الحياة وأوراق المستشفى موجودة ومن الممكن العودة لكل ذلك للتأكد.

من ناحية أخرى تشارك وفاء عامر حاليًا في تصوير مسلسل «حكايتي» مع الفنانة ياسمين صبري، وأحمد بدير، وأحمد صلاح حسني، وذلك استعدادًا لعرضه في رمضان المقبل.

كما تشهد أيتن عامر، حالة من الانتعاش الفني في شهر رمضان، حيث يعرض لها 3 أعمال درامية مرة واحدة ومن بينها مسلسل «شقة فيصل»، والذي تم تأجيله لأكثر من 3 أعوام، وشارك في بطولته الفنان الراحل وائل نور، والفنان كريم محمود عبدالعزيز.

الفنانة الشابة تشارك أيضا في بطولة مسلسل «ابن أصول»، مع الفنان حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وتشارك الفنان مصطفى خاطر في بطولة مسلسل «طلقة حظ».