شاهد المقطع المحذوف لسلوى خطاب في «رامز في الشلال».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت الفنانة المصرية سلوى خطاب، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز في الشلال”، والذي يتم تصويره في إندونيسيا.

وعرضت حلقة البرنامج بشكل شبه خالي من السباب والألفاظ الخارجة، وكذلك برد فعل هادئ جدًا مع رامز جلال، بعد اكتشاف المقلب، ولكن البرومو الرئيسي للبرنامج كشف عن عملية المونتاج التي تمت للحلقة.

فالفنانة في البرومو وجهت السباب بألفاظ خارجة لفريق البرنامج، كما انهالت على رامز بالضرب في الدقيقة الثانية من زمن البرومو، ولم يتم عرض ذلك في الحلقة الأصلية للبرنامج.

وكانت سلوى خطاب، قد تعرضت لضيق في التنفس نتيجة المقلب الذي تعرضت له الأمر الذي استدعى حضور فريق طبي متواجد برفقة فريق الإعداد وذلك للتأكد على سلامتها.

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يذكر أن سلوى خطاب تم الإيقاع بها في البرنامج بعد إيهامها بتصوير إعلان لإحدى المواد الغذائية والذي يتم في جزية بالي بإندونيسيا.

كان رامز جلال قد كشف في الحلقة الأولى من البرنامج سبل الإيقاع بالضيوف، وذلك بعد أن يتم إقناعهم أنهم يشاركون في برنامج مسابقات أو أنهم مطلوبون لتصوير إعلان وتم الاستعانة بالمخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، ليساعدا في عملية الإيقاع بالضيف.

ويقدم رامز جلال خلال الحلقة دور مساعد الإنقاذ الذي يظهر متخفيًا إلى جانب الضيف، في فقرة ويتخفى بزي الغوريلا في أخرى، قبل أن يكشف عن شخصيته الحقيقية للضيف.