صور.. ليلى علوي تظهر برقبة طبية.. هل تعرضت لحادث؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ليلى علوي، في حفل عيد ميلاد الإعلامية لميس الحديدي، والذي أقيم مساء أمس وسط حضور عدد كبير من النجوم.

وفاجأت الفنانة ليلى علوي، النجوم بحضورها برقبة طبية، ولم يكشف عن سر الإصابة التي تعرضت لها، حيث أنها المرة لثانية التي تتعرض فيها للإصابة بالرقبة خلال فترة وجيزة.

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ومن أبرز حضور حفل عيد الميلاد الرمضاني، بوسي شلبي، غادة رجب، نيللي كريم، يحيى الفخراني، محمد هنيدي، إلهام شاهين، الراقصة دينا، رجاء الجداوي، صابرين، لطيفة، كارول سماحة، منال سلامة، ليلى علوي، سميرة سعيد، لقاء سويدان، منى عبدالغني، هشام عباس، دلال عبدالعزيز، وغيرهم.

إطلالات الحضور من النجمات طغى عليها القفاطين، والعباءات وغيرها من الإطلالات الرمضانية، في الوقت الذي تميز فيه حفل عيد الميلاد بأجواء رمضانية مبهجة، كبائع مشروب العرقسوس بالزي التقليدي، وفي صور نشرها حضور الحفل من أجواء السهرة، ظهرت سيدة تخبز أمام فرن فلاحي بلدي، كما تواجدت الذرة المشوية، وغيرها من تفاصيل مميزة ومبهجة، في الوقت الذي لم تستغنى فيه لميس عن قالب كيك أنيق ضخم.