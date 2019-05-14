عبد الباسط حمودة ينشر صورة جديدة مع زوجته عبر صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"

القاهرة - لايف ستايل
نشر الفنان عبد الباسط حمودة صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حيث ظهر عبد الباسط في الصورة برفقة زوجته أم رامي وعلق عليها قائلا: «ربنا يخليكي ليا يا مراتي يا حبيبتي».
الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان عبد الباسط حمودة أغنية بعنوان «كازانوفا» مع المطرب إيساف ، كلمات عماد عبيد، ألحان هانى فاروق، وفيلم «كازانوفا» كان يحمل فى السابق اسم صباح الخير، لكن تم تغييره ليكون أكثر ملائمة لقصة الفيلم، حيث يشارك في بطولة فيلم "كازانوفا" إيساف، وراندا البحيرى، وإلهام عبد البديع وأحمد تهامى ومصطفى هريدى وأحمد فاروق، وهو من تأليف هيثم وحيد ومن إخراج أسامه فاضل.
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