تامر حسني يصفف شعر نانسي عجرم في كواليس إعلانهما الجديد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان تامر حسني من كواليس إعلانه الرمضاني لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى في مصر، والذي جمعه بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم. ويظهر النجم المصري في المقطع وهو يقلد مصفف الشعر ويصفف شعر عجرم بالميكروفون من خلال لفه عليه، كأنه المكبس الحراري، وسط دهشة الفنانة اللبنانية، حيث غني الثناني أغنية بعنوان "فرق كبير"، واتسم الإعلان بالبهجة والألوان الصيفية الجذابة، وتألقت نانسي بفستان ناعم وأنيق. قد يهمك ايضاً: تامر حسني يكشف تفاصيل مرض الفنان "مصطفى هريدي" تامر حسني يعلن عودة مصطفى هريدي إلى التمثيل

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