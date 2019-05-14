وفاء عامر تعلق بكل جرأة على مشهد مسرب لها مع محمد رمضان

تحدثت الفنانة وفاء عامر خلال استضافتها في برنامج "شيخ الحارة" بكل جرأة عن مشهد مسرب لها مع الفنان محمد رمضان من مسلسل "نسر الصعيد" الذي عرض في الموسم الرمضاني العام الماضي، والذي يحتوي على عبارات خادشة للحياء و"إيحاءات جنسية".
واكدت انه ليس لديها أي علم بشأن تسريبه، مستبعدة أن يكون رمضان هو الذي سرَّب الفيديو، لتفاجأ خلال البرنامج أن زميلها الممثل المصري هو الذي سربه ولا يزال يحتفظ به عبر حسابه على إنستغرام
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