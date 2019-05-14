شذى حسون تُصنِّف نفسها ضمن أهم 3 نجمات في العراق

أكدت الفنانة العراقية شذى حسون أنها تُصنّف نفسها ضمن أهم 3 نجمات في العراق، موضحةً أن "شاعلها" هي أنجح أغانيها منذ ظهورها على الساحة.

وأضافت شذى في تصريحات تلفزيونية أن الوسط الفني مليء بالمؤامرات مثل أي وسط آخر، مشيرةً إلى أن علاقتها بالفنانة أحلام جيدة، ولا توجد بينهما أية خلافات.

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وكشفت شذى عن قيمة المسروقات في الواقعة التي تعرّضت لها في اليونان: "المقتنيات كانت تُقدّر بمليون دولار، ولكنها ليست متعلقة بي، كنا 4 بنات والمقتنيات تخصنا كلنا".

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وأوضحت أنها تُعاني من مشكلة في عدم انتظام الوزن، كما عانت في بدايتها من الضغوط لتُجري عمليات تجميل، لكنها لا تكترث في الوقت الحالي بمن ينتقد شكلها، وعن لقب "البرنسيسة"، الذي أطلقه الجمهور عليها قالت "اللقب يتشابه معي في الفخامة، وأنا كنت بزعل زمان من خلافاتي مع الفنانات لكنها انتهت".

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