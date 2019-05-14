أميرة فتحي تكشف سبب خسارة وزنها في رمضان

أكدت الفنّانة المصريّة أميرة فتحي أنّها تكتفي بمتابعة مسلسل "قمر هادي"، بطولة هاني سلامة، من بين السّباق الدراميّ خلال شهر رمضان الحاليّ.

وأشارتْ فتحي، في لقاء صحافي، إلى أنّها تراجعتْ عن المشاركة في مسلسل "فتحة خير"، بطولة محمود قابيل، وعايدة رياض، أحمد عبدالله محمود، وغيرهم.

وأضافتْ أنّ قرارها بعدم المشاركة الدراميّة يرجع إلى رغبتها في العودة للسّينما مرّة أخرى، لافتة إلى أنّها تعكف حاليًا على قراءة عمل سينمائيّ، سيكتب عودتها للشّاشة الكبيرة، لم تكشفْ عن تفاصيله بعد.

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