القاهرة - لايف ستايل
أكدت الفنّانة المصريّة أميرة فتحي أنّها تكتفي بمتابعة مسلسل "قمر هادي"، بطولة هاني سلامة، من بين السّباق الدراميّ خلال شهر رمضان الحاليّ.
وأشارتْ فتحي، في لقاء صحافي، إلى أنّها تراجعتْ عن المشاركة في مسلسل "فتحة خير"، بطولة محمود قابيل، وعايدة رياض، أحمد عبدالله محمود، وغيرهم.
وأضافتْ أنّ قرارها بعدم المشاركة الدراميّة يرجع إلى رغبتها في العودة للسّينما مرّة أخرى، لافتة إلى أنّها تعكف حاليًا على قراءة عمل سينمائيّ، سيكتب عودتها للشّاشة الكبيرة، لم تكشفْ عن تفاصيله بعد.
قد يهمك ايضاً:
تصوير 80% من مسلسل"قمر هادي"
برومو قمر هادي هاني سلامة يحقق 2 مليون مشاهدة
كانت هذه تفاصيل خبر أميرة فتحي تكشف سبب خسارة وزنها في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.