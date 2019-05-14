خالد الصاوي يُشيد بمسلسلَي "ولد الغلابة" و"زي الشمس"

كشف الفنّان خالد الصاوي عن أجواء الدراما المصريّة في رمضان بعد عرض أولى الحلقات، مشيدًا بمسلسلي "ولد الغلابة"، بطولة الفنان أحمد السقا، و"زي الشمس" لدينا الشربيني.

وقال الصاوي إن "ولد الغلابة" و"زي الشمس" هما أكثر مسلسلين لفتا انتباهه من السابق الرمضاني الذي اعتبره يشهد ركودًا، وأوضح أنّ سلبيّات الفترة الحاليّة على الصّعيد الفنيّ أكثر من الإيجابيّات، مبيننًا أنّ غيابه عن السّباق الرّمضانيّ يرجع إلى موجات تغيير في الوسط الفنيّ.

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وانتقد الصاوي ما اعتبره التّراجع الدراميّ في مصر قائلاً: "من أربعين مسلسل عاجبكم 4 مسلسلات"، في إشارة إلى تقليص عدد المشاركات في السّباق الرّمضانيّ.

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وتحدّث الصاوي عن أعماله المُرتقبة بمجموعة من الأفلام، مشيرًا إلى علاقة الفنّان تامر حسني في أحد هذه الأفلام.

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