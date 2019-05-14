دينا تكشف حقيقة خلافها مع هيفاء وهبي

كشفتْ الرّاقصة المصريّة دينا حقيقة خلافها مع الفنّانة اللّبنانيّة، هيفاء وهبي، بسبب تقليص دورها في أحد الأعمال الدراميّة التي جمعتْ بينهما، موضّحة أنّ هذه الأنباء غير صحيحة بالمرّة، وأنّ هناك علاقة صداقة قويّة تجمع بينهما.

وحسمتْ دينا في تصريحات تلفزيونيّة، الجدل الذي أثير مؤخرًا، بشأن زواجها، مشيرة، إلى أنّ جميع الأخبار، التي تمّ تداولها حول هذا الموضوع غير صحيحة. ومازحت المذيعة، قائلة: "لو عندك عريس هاتيه".

وأكّدتْ أنّها بعد اعتزال الرّقص في الحفلات، والأفراح، ستقوم بالعمل في مجال التدريب على الرّقص، مشيرة، إلى أنّها لا تستطيع التّوقّف عن الرّقص.

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وتابعتْ دينا أنّها تتجنّب دائمًا، الحديث عن الدّين، ولكنّ الإعلام، هو الذي يتعمّد دائمًا، سؤالها في هذا الموضوع. مضيفة، أنّها أدّتْ العمرة مرتين، وحجّتْ مرّة واحدة، أما عن السّبب الذي دفعها لإجراء عمليّة تجميل في انفها، فقالت، إنّه حدث لها كسر في الغضروف، وهو ما أجبرها على الخضوغ لعمليّة، نافية تمامًا، أن تكون تعليقات الجمهور السّلبيّة، وراء أجرائها لهذه العمليّة.

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وأعلنتْ الرّاقصة المصريّة، دينا، عن تصالحها مع مواطنها الإعلاميّ، تامر أمين، بعد أنْ نشبتْ خلافات عديدة بينهما، وصلت إلى المحاكم.

وسبق أنْ كشفتْ الرّاقصة المصريّة، دينا، عن عدد زيجاتها، موضحةً، أنّها تزوجت 9 مرّات، وأنّ طليقها الأخير، على استعداد أنْ يعود إليها، بشرط اعتزالها الرّقص نهائيًا، وأضافتْ أنّها ترفض الزّواج من أيّ فنّان؛ لأنّها لا تصدّقهم، عندما يتحدّثون عن الحبّ، أو الارتباط.

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