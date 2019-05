شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة ABC تجدد المسلسل الكوميدى The Goldbergs لموسم سابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة ABC عن تجديدها المسلسل الكوميدى " The Goldbergs" الموسم سابع، ليعرض في الموسم التليفزيونى لعام 2019-20.

مسلسل " The Goldbergs" من بطولة هايلي أورانتيا، تروي جنتيلي، شون جيامبرون، ويندي ماكليندون-كوفي، سام ليرنر، باتون أوسوالت، وأيه جي ميشالكا، مع جورج سيجال وجيف جارلين.

وتتركز الكوميديا ​​في فترة الثمانينيات على عائلة جولدبيرج من مدينة جينك تاون بولاية بنسلفانيا، الابن الأصغر آدم (جيامبرون) يصور جنون عائلته بالفيديو ويقدم التعليق كشخص بالغ (أوسوالت)، وفي الموسم السادس، عادت العشيرة بأكملها تحت سقف واحد، لتدق أجراس الزفاف.

ويبلغ متوسط مشاهدة ​​الموسم السادس من جولدبيرج 1.19 في التصنيف الديموجرافي للفئة العمرية بين 18-49 و 4.92 مليون مشاهد، بالمقارنة مع الموسم الخامس، انخفض ذلك بنسبة 18٪ و 12٪ على التوالي.

من سلسلة ABC النصية التي بثت خلال موسم 2018-19، يحتل The Goldbergs المركز الرابع في العرض والخامس في مجموع المشاهدين، والتي تعد السلسلة الكوميديا ​​الثانية من حيث التصنيف في الشبكة خلف The Connors وفي المرتبة الثالثة The Conners and Modern Family، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".