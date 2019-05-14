شكرا لقرائتكم خبر عن نهى فكرى تقدم سهرة "جاز" رمضانية فى جاردن سيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة نهى فكرى لإحياء أولى حفلاتها الغنائية فى رمضان، وذلك عبر سهرة "جاز" موسيقية تطل خلالها على جمهورها فى جاردن سيتى، على مسرح رووم، فى تمام العاشرة مساء الخميس المقبل.

وتطل نهى فكرى على جمهورها بتوليفة موسيقية من مشروعها الموسيقى "نهى فكرى كوارتيت"، والذى يجمعها مع ثلاثة موسيقيين، بمشاركة عازف البيانو رامى عطالله، وعازف الساكسفون مينا نشأت مع عازف الباص إيهاب بدر.