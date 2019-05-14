شاهد: ريا أبي راشد تستسلم للغوريلا في “رامز في الشلال”

وقعت مقدمة البرامج ريا أبي راشد ضحية حلقة الإثنين 13 مايو من “رامز في الشلال” الذي يقدمه رامز جلال عبر شاشة قناة “MBC مصر”، وأثناء الحلقة، خضعت ريا لتحدي قوي وهي معلقة في الحبل للعبور من جهة للأخرى، وهو الأول من نوعه في البرنامج، تمكنت الإعلامية ريا أبي راشد من السيطرة على أعصابها في أصعب لحظات برنامج “رامز في الشلال” على شاشة MBC مصر، ولجأت لتصرف مختلف في مواجهة الغوريلا.

ريا أبي راشد وصلت للمكان، حيث من المفترض أن تظهر الغوريلا، وهي تعاني من إجهاد واضح من المرحلة السابقة في البرنامج، وبدأت تصرخ بمجرد سماع صوت الغوريلا، وزادت شدة صراخها عندما ظهرت الغوريلا بالفعل وأخذت تحوم حولها، لكن ريا أبي راشد قامت بحركة مفاجئة أوقفت الغوريلا.

تدور فكرة برنامج رامز في الشلال حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر “غوريلا مُفترسة” من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.