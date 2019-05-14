شاهد: هدى الخطيب تقرأ القرأن في “أنا عندي نص”.. وردود فعل إيجابية!!

ظهرت الفنانة الإماراتية هدى الخطيب في مسلسل “أنا عندي نص” الذي يعرض على قناة MBC، في الحلقة السابعة وهيا تقرأ القرأن بصوت عذب وقراءة صحيحة، وبإدغام متمكنة منه بحسب رأي الجمهور، وتم تداول المقطع على مواقع التواصل الأجتماعي، ولاقى ردود إيجابية من متابعين المسلسل، حيث علق أحد المتابعين قائلا: “شاهدت هذه اللقطة وحاشتني قشعريرة عندما أكدتي على آخر الآية الكريمة مرة أخرى وفعلا هو شيء مهول ولكنا الظالمين يتغافلون عنها .. دمتي صاحبة رسالة فنية إبداعية”، وأضاف أخر: “ما شاء الله تبارك الرحمن صوتك جميل بالقرآن الكريم. …سورة جميلة.. الله يطول بعمرك.. ويرزق بالصحه والرزق الطيب. .ويحميك يا فنانه زهرة الخليج ..يارب أمين”، وتابع أخر: “تبارك الرحمن جميله وصوتك بالترتيل اجمل يا شمعة الخليج”.

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