بالفيديو.. مي عز الدين متهمة بخطف أطفال مدرسة في "البرنسيسة بيسة"

تبدأ الحلقة الثامنة من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين, بتعطل ميكروباص "مرعي" بالأطفال و قلق و سؤال أهلهم عنهم. تدور أحداث الحلقة حول غياب أطفال المدرسة عن موعد رجوعهم منازلهم بسبب تعطل ميكروباص مرعي, وقيام "بيسة" بتوصيلهم بتاكسي أجرة الى منازلهم, واتهام عائلتهم بخطفها للأطفال. Advertisements تنتهي أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل البرنسيسة بيسة: بتحضير "كاظم" خطة للتخلص من بيسة بعد ان تعدت بالضرب على صديقتة.

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