اليوم.. انطلاق مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72



تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ72 لمهرجان كان السينمائي وتستمر حتى 25 مايو الجاري، حيث يقام عدد من العروض العالمية الأولى لباقة متميزة من الأفلام، كما تعقد عدد من اللقاءات والنقاشات وورش العمل بقيادة نخبة من نجوم السينما العالمية على رأسهم الممثل الفرنسي آلان ديلون والممثل الأمريكي الشهير سيلفستر ستالون.

وتضم المسابقة الرسمية، التي يترأسها المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إيناريتو، 22 فيلمًا، ومن المقرر عرض الفيلم الأمريكي

"The Dead Don›t Die" للمخرج جيم جارموش، في افتتاح المهرجان، كما يتنافس عدد من الأسماء اللامعة في مجال صناعة السينما، من بينهم: البريطانى كين لوتش، والأمريكى تيرينس مالك، والإسبانى بيدرو ألمودوفار، والشقيقان البلجيكيان لوك وجان- بيار داردين، والكورى الجنوى بونج جون هو، والمخرج الأمريكي الشهير كوينتن تارانتينو، بالإضافة إلى المخرج الفلسطينى إيليا سليمان، والتونسي عبداللطيف كشيش، الممثلان العربىان الوحيدان في هذه المسابقة.وركزت الدورة المقبلة على زيادة نسبة التمثيل النسائى مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تشارك 4 مخرجات فى المسابقة الرسمية، وهن: المخرجة ماتى ديوب بفيلم "Atlantique"، وجيسيكا هاوزنر بفيلم "Little Joe"، وجوستين ترييت بفيلم "Sibyl"، وسيلين سكيما بفيلم "Portrait of a Lady on Fire".وتختتم فعاليات المهرجان بعرض فيلم الكوميديا الفرنسي "The Specials" للمخرج الشهير أوليفر ناكاتشي وإيريك توليدانو.تدور أحداثه حول قصة رجلين ومربين للأطفال والمراهقين المصابين بالتوحد، ويشارك في بطولته النجم الفرنسي فينسنت كاسل، والممثل الفرنسي ذو الأصول الجزائرية رضا كاتب.