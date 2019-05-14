للمرة الأولى.. تامر حسني يغني على مسرح أوبرا دبي

يستعد الفنان تامر حسني لحفله الغنائي الأول على مسرح أوبرا دبي، وذلك ضمن فعاليات احتفالات دبي بعيد الفطر المبارك. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 6 يونيو، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ9 بتوقيت الإمارات. الخميس الموافق 6 يونيو، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ9 بتوقيت الإمارات. يذكر ان تامر قد أحيا مؤخراً مجموعة من الحفلات الغنائية الناجحة في مصر والسعودية، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبيه، قدم فيها باقة غنائية من ألبوم " عيش بشوقك" ومنها"كفاياك أعذار، ناسيني ليه، 100 وش".

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