انهيار كريم محمود عبدالعزيز لوفاة والده في "شقة فيصل"

تبدأ الحلقة ١٠ من مسلسل شقة فيصل، برؤية الفنان ريكو لمعتز " ميزو" وهو يعمل سايس في كباريه بالهرم وهنا ضحك عليه شديدًا ومن عمله كسايس.

يتوفى والد ميزو " الفنان صلاح عبد الله" ، ولم

يمتلك ميزو أي أموال لكي يدفن بها والده، وهنا تعطيه سكر من أموالها لكي يدفن أباه، يأتي رجال لعزاء والده ميزو ويخبروه أن والده مديون لهم بمبلغ١٨ الف جنيه، ولابد من سداده، واضطر ميزو أن يمضي على وصولات أمانه لهؤلاء الرجال.

تنتهي الحلقة بإنهيار " ميزو" كريم محمود عبد العزيز، على وفاة والده فيصل " صلاح عبد الله"، والبكاء بشكل هستيري، نظرًا لفقدانه لوالده الذي لم يتمكن من الجلوس معه إلا ايامًا معدودة.