انهيار كريم محمود عبدالعزيز لوفاة والده في "شقة فيصل"

تبدأ الحلقة ١٠ من مسلسل شقة فيصل، برؤية الفنان ريكو لمعتز " ميزو" وهو يعمل سايس في كباريه بالهرم وهنا ضحك عليه شديدًا ومن عمله كسايس.
يتوفى والد ميزو " الفنان صلاح عبد الله" ، ولميمتلك ميزو أي أموال لكي يدفن بها والده، وهنا تعطيه سكر من أموالها لكي يدفن أباه، يأتي رجال لعزاء والده ميزو ويخبروه أن والده مديون لهم بمبلغ
تنتهي الحلقة بإنهيار " ميزو" كريم محمود عبد العزيز، على وفاة والده فيصل " صلاح عبد الله"، والبكاء بشكل هستيري، نظرًا لفقدانه لوالده الذي لم يتمكن من الجلوس معه إلا ايامًا معدودة.
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