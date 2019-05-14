مجدي الهواري يشيد بـ"ولد الغلابة".. ومحمد سامي يشكره

أبدى المخرح مجدب الهواري إعجابه بمسلسل "ولد الغلابة"، وأداء الفنان أحمد السقا في العمل، مؤكدًا أن من المبكر الحكم على دراما رمضان الآن.

وكتب "الهواري" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "بصرف النظر عن كل تعليقات الاصدقاء بخصوص دراما رمضان اعتقد بدري قوي على الحكم تعالوا نجرد نفسنا من اَي أيدلوچيات ونستمتع وبهدوء على مسلسل ولد الغلابة وكلاسيكية أحمد السقا".

بدوره، حرص مخرج العمل محمد سامي على توجيه الشكر له، حيث كتب: "شكرا الزميل المحترم والاخ الأكبر مجدي الهواري".

"ولد الغلابة" من إخراج محمد سامي، وتأليف أيمن سلامة، ويشارك في بطولته كل من أحمد السقا، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وإدوارد، ومحمد ممدوح.