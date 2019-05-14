شاهد… ريا أبي راشد تنهال بالضرب على رامز جلال: “أنا بكرهك”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2019 03:02 صباحاً - انهالت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، بالضرب على الفنان رامز جلال عقب اكتشافها مقلب برنامج “رامز في الشلال” المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر”.

وظهرت علامات الغضب على وجه ريا أبي راشد بعد أن خلع رامز جلال ملابس الغوريلا، حتى قامت بضربه بـ”الخوذة” مرددة: “أنا بكرهك باللغة الإنجليزية.

وتقوم فكرة برنامج “رامز فى الشلال”، على ظهور رامز جلال خلال البرنامج، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهوا مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه بالضرب.