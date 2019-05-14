هريثيك روشان يحتفل بعيد ميلاد زوجته السابقة.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شوهد الممثل هريثيك روشان وأبنائه هريهان وهريديان خارج أحد دور السينما في في منطقة جوهو في مومباي للاحتفال بعيد ميلاد زوجته السابقة سوزان خان، يوم الأحد 12 مايو، مع والدته، وانضم إليهم والده أيضًا.

ارتدى هريثيك قميص وردي، و سروال كاكي وقبعة بيضاء بينما شوهد روشان أثناء خروجهم من السينما، وهو يشرح شيئًا لوالده الذي كان يرتدي قميص غامق وسروال أسود، بينما شوهدت سوزان في ثوب بيج مع سترة بيضاء.

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ربما طلّق هريثيك روشان سوزان خان منذ سنوات، لكنهما ما زالا صديقين، حتى أن انفصالهما لم يؤثر على أطفالهما على الإطلاق، وغالبًا ما يُشاهد هريثيك سوزان في نزهات سينمائية ومواعيد غداء وعشاء مع أبنائهما هريهان وهريدهان.

كانت سوزان خان داعمة كبيرة لهريثيك روشان حتى بعد الانفصال، خلال قضية كانجانا رانوت ضد هريثيك روشان قبل 3 سنوات ، خرجت سوزان خان لدعم زوجها السابق.

على جبهة العمل ، قام هريثيك روشان بتغيير تاريخ إطلاق فيلمه القادم Super 30 تجنبا لحالة الصدام مع فيلم كانجانا الجديد، التي تبدو أنها تعمل على مضايقة حبيبها السابق، وكان من المفترض أن يتم عرض الفيلم في وقت سابق في 26 يوليو.