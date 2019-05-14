شاهد قوة الشبه بين النجمة التركية إلتشين سانجو ووالدتها في أحدث ظهور لهما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ابهرت الفنانة التركية إلتشين سانجو محبيها بأحدث صورة جمعتها بوالدتها، والتي نشرتها النجمة احتفالاً بعيد الأم، حيث تحتفل تركيا وأمريكا وعدد من دول أوروبا بعيد الأم يوم الأحد الثاني من شهر مايو سنوياً.

إلتشين بدت متألقة بضحكة قوية بين أحضان والدتها التي وضعت لها تاجاً على رأسها، في الوقت الذي ظهرت فيه الفنانة التركية قريبة الشبه لوالدتها بشكل كبير، وقد اعرب فانز سانجو عن اعجابهم بحيوية وجاذبية والدتها رغم كبر عمرها، حتى أن البعض أكد أنها بدت كشقيقتها أو صديقتها وليس والدتها.

Advertisements

يُذكر أن إلتشين سبق وتحدثت عن شدة ارتباطها بوالدتها بعد انفصالها عن والدتها، ودورها فيما وصلت له حالياً، حيث قالت: «اتذكّر الكثير من طفولتي منذ كنت في سن الثالثة من عمري مع والدي، وقد تألّمت كثيراً عندما قرّر والدي الانفصال عن والدتي، وترك المنزل وكنا أنا وإخوتي الخمسة صغاراً جداً، وقرّرت والدتي الكفاح من أجلنا، وعدم العودة إلى مسقط رأسها والزواج، وقدّرت كثيراً تضحياتها من أجلنا، وأنا وإخوتي مدينون لها بأشياء كثيرة».

من ناحية أخرى، يُعرض لإلتشين سانجو حالياً مسلسل «الاصطدام» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند».