نجلاء بدر مصدومة بعد نبش قبر والدها.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يبدو أن أزمة مقابر عائلة الفنانة المصرية نجلاء بدر، لم تنتهي إلى الآن رغم تهديدها باللجوء للقضاء، بعد تصوير أحداث مسلسل «زي الشمس» فيه دون الرجوع لعائلتها، ولكنها كشفت مفاجأة جديدة حول الأزمة.
نجلاء بدر، كشفت أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التصوير داخل مقابر عائلتها، وعبرت عن غضبها من ذلك قائلة: «أين الفن و الإبداع في نبش قبور الغير لا إله إلا الله».
وأضافت: «تحولت المقبرة المملوكة للعائلة لموقع تصوير للأعمال الفنية في الباطن».
وتخوض نجلاء بدر سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل «أبو جبل» مع مصطفى شعبان، ونخبة كبيرة من الفنانين منهم ودياب وحسن حسني ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمود البزاوي ومحمد علي رزق، وغفران محمد من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.
ويجسد مصطفى شعبان خلال العمل شخصية تاجر كبير يتعرض للعديد من الأزمات بسبب طمع عائلته والتي يفقد بسببها أولاده، ويحاول التصدي لكل هذه المشاكل بالقوة واستخدام سلطة المال.
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