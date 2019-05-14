بعد أن هاجمها.. إبراهيم سعيد يرفض الاعتذار لرانيا يوسف

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
رفض لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، الاعتذار للفنانة المصرية رانيا يوسف، وذلك بعد الرد القاسي الذي وجهه لها.
وقال إبراهيم سعيد خلال لقائه في برنامج «شيخ الحارة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، إنه اعتبر التصريح المنسوب لرانيا يوسف، والذي قارنت فيه بين نظافة الرجل المصري والرجل اللبناني، إهانة للشعب المصري وله شخصيًا، وهو ما دفعه للرد بطريقة عنيفة.
وأكد أنه يعتز برانيا كفنانة لكنه شعر كما شعر الكثير من المصريين بأنه أهين من كلامها وكان عليه أن يرد عليها بنفس كلامها لتشعر بما شعر به وأنه لن يعتذر لها إلا إذا اعتذرت هي للرجل المصري.
وكانت رانيا يوسف، قد أثارت حالة جدل واسعة قل فترة وذلك بعد تصريحها بأن الرجل المصري لا يهتم بنظافته عكس الرجل اللبناني، وهو الأمر الذي تسبب في غضب الكثيرين منها ورد عليها اللاعب إبراهيم سعيد بقوله: «هي مش بتستحمى أصلًا».
وشهدت حلقة إبراهيم سعيد، خلاف مع شيخ الحارة، بعد توجيه سؤال جرئ له وللمرة الأولى يتم عمل تعتيم على السؤال، وهو الأمر الذي اشعل غضب إبراهيم سعيد، وقام بسبه على الهواء ألفاظ خارجة وهدد بالإنسحاب من الحلقة.
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