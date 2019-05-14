زوجة محمد صبحي وافقت على الزواج منه لسبب غريب

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
استعاد الفنان المصري محمد صبحي، ذكرياته مع زوجته الراحلة نيفين رامز، وسبب قبولها الزواج منه.
وقال خلال لقائه في برنامج «سيرة الحب»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع عبر فضائية ten، إنها كشفت له خلال فترة خطوبتهما أن إعجابها بشكل أصابع قدميه بعد رؤيتها لها في كواليس مسرحية «هاملت»، كان سبب قبولها الزواج منه.
وأضاف: «الحب ينتهي عندما يكتشف كل شخص الآخر، و أن هناك بعض الأشخاص ينجذبون للطرف الآخر بسبب الشكل وعندما ينتهي الجمال ينتهي الحب».
وأكد أنه يرفض ما يقوله الرجال عن النساء وتعليقاتهم على شكلهن، مشددًا على أنه وزوجته كانا يتعمّدان الظهور أمام بعضهما في أسوأ صورة، وأن زوجته لم تضع أمامه أي مواد تجميليه.
وكان الفنان محمد صبحي، قد كشف في لقاء أخر، أنها كانت سببًا في نجاح زواجهما الذي استمر لمدة 45 عاما فهي احترمته واحترمها، كما أنها تركت له أعظم أبناء ورغم أنهم لن يعوضوه عنها ولكنه دائمًا يفخر بهم، مؤكدًا أنها رغم رحيلها إلا أنه شاهدها في الصفوف الأولى كما اعتاد في العرض الأول لمسرحية “غزل البنات”.
وأحدث كلامه عن الحب والزواج ضجة كبيرة بين المشاهدين الذين أثنوا على علاقته المميزة بزوجته الراحلة وحبه الكبير لها التي لا يتوانى عن إظهاره في كتاباته أو مقابلاته.
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