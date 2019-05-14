الفنانة الكويتية فرح الهادي: أنا حديثة نعمة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ردت الفنانة الكويتية فرح الهادي على منتقديها والذين يصفونها بأنها “حديثة نعمة”.
الفنانة الكويتية أكدت أنها فخورة بأنها “حديثة نعمة”، وأنها لن تخجل أمام أولادها من أي شيء قامت به في حياتها، عندما قامت بالتسويق لماركات معينة.
وأضافت: “وصلت إلى وضع حلمت به كثيرا في فترة زمنية قصيرة، وهذا الكلام أردده بكل فخر، ولكن يقولون أنني حديثة النعمة، اقول ان هذه العبارة تعني ان الله انعم عليّ الآن. وأين العيب في ذلك”.
وتابعت: “أنا كنت فقيرة والفقر ليس عيباً، وأنا أقدر الأنسان الفقير أكثر من الناس التي تملك الملايين، لأن الفقير مرّ بتجارب وعاش تفاصيل لم يمرّ بها الشخص الغني”.
واستطردت، في لقاء إذاعي” أنا فخورة جداً بنفسي لأنني تغيرت”، مشيرة إلى أنّ الشخص الوحيد الذي وقف إلى جانبها وساندها هو زوجها عقيل الرئيسي.
وكانت قد ترددت خلال الفترة الماضية الكثير من الأنباء حول حمل فرح الهادي من زوجها الفنان عقيل الرئيسي، مرة ثانية، وذلك بعد أن كانت قد حملت مرة سابقة ولم يكتمل حملها.
فرح أكدت أن أنباء حملها مجرد شائعات، وأنه في حال حملها فأنها بالتأكيد لن تخفي هذا الخبر عن جمهورها.
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