رامز جلال يبتكر خدعة جديدة من أجل ريا أبي راشد.. ويتخلى عن هذه الفقرة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

وقعت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامج «رامز في الشلال»، والذي يتم تصويره في إندونيسيا.

وبدأت الحلقة بمقدمة غزل من رامز جلال، في جمال ريا أبي راشد، قائلًا: «الماكياج معرفش طريق وشها، الاكستنشن ما هوبش ناحية شعرها، دا غير خفة دمها، دي وردة ولابسه وردة».

كما وصفها بصديقة نجوم هوليود والتي تلعب في منطقة لم يقترب منها أحد غيرها من الإعلاميين.

وكانت ريا أبي راشد، قد تم الإيقاع بها بعد إيهامها بالمشاركة في تصوير حلقات أحد البرامج والذي يتمضن عدد من المسابقات.

وتضمنت الحلقة مقلب جديد وهو “إكس لاين”، وهو حبل معلق بين جبلين، والذي يقدم للمرة الأولى في البرنامج منذ عرضه، وبعد وصول ريا أبي راشد، لمنتصفه تعطل الجهاز معها وكانت في منتصف النهر، وظلت تصرخ من الخوف حتى تم استدعاء أحد الأشخاص لمساعدتها.

وبعد نزول ريا أبي راشد دخلت في نوبة بكاء، وحاولت الإعلامية مهيرة عبدالعزيز التخفيف عنها.

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و انتقلت ريا، إلى فقرة النهر في البرنامج، وظلت تصرخ خلالها طوال الوقت، وذلك بسبب استفزاز رامز جلال لها بعد تنكره في زي رجل الإنقاذ.

وأصيبت الإعلامية اللبنانية، بحالة انهيار و رعب شديدة بعد مشاهدتها الغوريلا التي تنكر في شخصيته الفنان رامز جلال.

وفور اكتشاف ريا أبي راشد، مقلب رامز، قامت بتلقينه علقة ساخنة وانهالت عليه بالسباب وحاول رامز تهدئتها، وبعدها طلب رامز، من ريا أن توجه رسالة لمتابعيها وجمهورها تؤكد فيها مسامحتها له بعد مقلبه.

وشهدت الحلقة للمرة الأولى تخلي رامز جلال، عن فقرة السخرية في بداية برنامج، وبدأها بمقدمة تغزل فيها من جمال ريا.

كان رامز جلال قد كشف في الحلقة الأولى من البرنامج سبل الإيقاع بالضيوف، وذلك بعد أن يتم إقناعهم أنهم يشاركون في برنامج مسابقات أو أنهم مطلوبون لتصوير إعلان وتم الاستعانة بالمخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، ليساعدا في عملية الإيقاع بالضيف.

ويقدم رامز جلال خلال الحلقة دور مساعد الإنقاذ الذي يظهر متخفيًا إلى جانب الضيف، في فقرة ويتخفى بزي الغوريلا في أخرى، قبل أن يكشف عن شخصيته الحقيقية للضيف.