تامر حسني يكشف كواليس مشهده مع أحمد الساق في “ولد الغلابة

متابعة بتجــــــــــرد: كشف النجم المصري تامر حسني عن كواليس تصوير المشهد الذي أطل فيه ضيف شرف على مسلسل “ولد الغلابة” الذي يخوض به الممثل المصري سباق دراما رمضان لهذا العام.

وكتب تامر حسني في تعليقه على الفيديو: “كواليس تصوير مشهدي مع الفنان الكبير و اخويا و عشرة العمر احمد السقا من مسلسل ولد الغلابة إخراج العبقري محمد سامي”.

وحل تامر حسني ضيف شرف على الحلقة الأولى من مسلسل “ولد الغلابة”، حيث أطل ضمن أحداث العمل بدور بائع جلبيات يعاني من مشكلة قي ساقه ويدعى “محمود شلبي” يلتقي بأحمد السقا “عيسى” الذي يعاني من الفقر في موقف “ميكروباصات”.

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ويروي “عيسى” ل”محمود شلبي” معاناته وفي سياق حديثه معه يكتشف أن محمود فقير أيضًا، يشتري جلبيات من الصعيد ويبيعها في القاهرة ويعاني أيضًا من مشكلة في ساقه ورغم ذلك يتمسك بالأمل.

وقد حمل ظهور تامر حسني في المسلسل رسالة إجتماعية واضحة حيث حثّ الناس على عدم الاستسلام لو مهما كانت صعوبات الحياة.

مسلسل “ولد الغلابة” يشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا كل من محمد ممدوح، إنجي المقدم، مي عمر، إدوارد، هادي الجيار وهو من تأليف أيمن سلامة وﺇﺧﺮاﺝ محمد سامي.