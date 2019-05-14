زكي فطين عبد الوهاب يعلن إصابته بالسرطان

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""الخليج 365"" من القاهرة: أعلن الفنان زكي فطين عبد الوهاب إصابته بسرطان الرئة في تدوينة كتبها لأصدقائه عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك". حيث ظهر برأس أصلع في صورة نشرها خلال مراحل علاجه من المرض، وكتب معلقاً: "أصدقائى الأعزاء .. صورتى دى مش new look ولا حاجه .. انا اكتشفت انى عندى سرطان فى الرئه من شهر .. بس انا تمام وبتعالج .. وبتعامل مع مرضى زى الفنان فاروق الفيشاوى ماقال "دور برد وحيعدى" .. واى مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق".

يُذكر أن زكي عبدالوهاب هو نجل النجمة الراحلة ليلى مراد، والمخرج الكبير فطين عبدالوهاب، له عدد من الأعمال المهمة أبرزها "بحب السيما"، "أهل كايرو"، "الفاجومي"، وغيرها. Advertisements

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