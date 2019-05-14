شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثامنة من "ابن أصول".. أول خلاف بين حمادة هلال ووالدته سوزان نجم الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل (ابن أصول) الذى يذاع على قناتى دى أم سى ودى أم سى دراما تغييرات كبيرة من حيث ظهور أول خلاف بين حمادة هلال (هشام) وصولا (سوزان نجم الدين)، وذلك بعدما تزوج هشام خلال أحداث الحلقة من رحمة (رانيا منصور) قبل دخول نعمة (آيتن عامر) زوجته فى السر إلى حفل الزفاف ومفاجأة الجميع ثم تتسبب فى إيقاف الفرح بسبب إغمائها ما يضطر هشام إلى اصطحابها للمستشفى تاركًا حفل الزفاف وراءه، بعدها تدخل سوزان نجم الدين أثناء طلب نعمة الطلاق منه دون أن تعرف شىء وبالتالى وبخته فى غرفة المستشفى على الموقف السخيف الذى وضعهم فيه بترك الفرح بهذا الصورة من أجل سكرتيرة.

كلام صولا سبب خلاف مع حمادة هلال بعدما رفع صوته عليها وأكد لها عن ضيقه بسبب طريقتها فى الكلام معه أمام نعمة، لتدخل بعدها فى نوبة من البكاء فى غرفتها بالفيلا ثم تدوخ لتتسبب فى تعكير صفوه هو وزوجته رحمة ليلة الدخلة ثم يعتذر لأمه ويقرر اصطحابها معهما فى شهر العسل لتظهر غيرتها على ابنها أثناء سفرهما فى الجونة وأخذها من زوجته طوال الوقت ما أحزنها بشكل كبير.

"ابن أصول" يعرض حصرياً على dmc، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجى، وبطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، هبة حسن، محمد نجاتى، رانيا منصور، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد كرارة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مع وجود بعض مشاهد الكوميديا.