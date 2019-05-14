شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا تصبح بدائرة الاهتمام فى سنة أولى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الممثلة الشابة هنادى مهنا الأنظار الأيام الماضية وأشاد بها الكثير على مواقع السوشيال ميديا، خاصة فى دورها المميز بمسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، والشخصية التى تجسدها خلال الأحداث، وهو ما جعلها سبب في الحديث عنها واهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





استطاعت هنادى مهنا أن تضع بصمتها فى أول سنة لها من دراما رمضان، وذلك بسبب الدور الذى تجسده أمام محمد رمضان وشخصية "أمل" الفتاة المطيعة والخجولة التي تتسم بخفة ظل بسيطة وابنة رجل من أعيان منطقة العياط "الحاج خليل السواح سليمان كتخا"، والذى يجسده النجم ماجد المصري، وحبيبة محمد رمضان "زلزال" وتواجه العديد من الأزمات بسبب الصراعات التى تدور بين "زلزال"، ووالدها "خليل"، والاختلافات الاجتماعية بينهما ورفض والدها الزواج منه.

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وتشارك هنادى في مسلسل "بركة" مع النجم عمرو سعد التى تجسد خلاله شخصية "سارة"، ويجمع بينها وبين بركة قصة حب ضمن أحداث المسلسل، وهى شخصية مرحة يجمعها مواقف كوميدية مع الفنان عمرو سعد، كما تظهر مع النجمة ياسين صبرى فى شخصية "نسرين" وهى الصديقة المقربة من "داليدا" التى تجسدها ياسمين صبرى فى مسلسل "حكايتى"، فى أولى بطولاتها فى الدراما التلفزيونية.

وتواجد هنادى فى 3 أعمال درامية فى هذا الموسم الرمضانى وهو تحدى بالنسبة لها، لأنها لا تحتمل سوى النجاح الكبير أو الفشل، خاصة أنها الإطلالة الأولى لها مع الجمهور فى دراما رمضان، وبالفعل حققت هنادى النجاح فى لفت الأنظار إليها فى "زلزال"، فهو بالنسبة لها المقياس الحقيقى للنجاح.







