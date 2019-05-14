فن ومشاهير

هنادى مهنا تصبح بدائرة الاهتمام فى سنة أولى دراما رمضان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا تصبح بدائرة الاهتمام فى سنة أولى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الممثلة الشابة هنادى مهنا الأنظار الأيام الماضية وأشاد بها الكثير على مواقع السوشيال ميديا، خاصة فى دورها المميز بمسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، والشخصية التى تجسدها خلال الأحداث، وهو ما جعلها سبب في الحديث عنها واهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

555555
 

استطاعت هنادى مهنا أن تضع بصمتها فى أول سنة لها من دراما رمضان، وذلك بسبب الدور الذى تجسده أمام محمد رمضان وشخصية "أمل" الفتاة المطيعة والخجولة التي تتسم بخفة ظل بسيطة وابنة رجل من أعيان منطقة العياط "الحاج خليل السواح سليمان كتخا"، والذى يجسده النجم ماجد المصري، وحبيبة محمد رمضان "زلزال"  وتواجه العديد من الأزمات بسبب الصراعات التى تدور بين "زلزال"، ووالدها "خليل"، والاختلافات الاجتماعية بينهما ورفض والدها الزواج منه.

8070686-1904223126

 

Advertisements

وتشارك هنادى في مسلسل "بركة" مع النجم عمرو سعد التى تجسد خلاله شخصية "سارة"، ويجمع بينها وبين بركة قصة حب ضمن أحداث المسلسل، وهى شخصية مرحة يجمعها مواقف كوميدية مع الفنان عمرو سعد، كما تظهر مع النجمة ياسين صبرى فى شخصية "نسرين" وهى الصديقة المقربة من "داليدا" التى تجسدها ياسمين صبرى فى مسلسل "حكايتى"، فى أولى بطولاتها فى الدراما التلفزيونية.

وتواجد هنادى فى 3 أعمال درامية فى هذا الموسم الرمضانى وهو تحدى بالنسبة لها، لأنها لا تحتمل سوى النجاح الكبير أو الفشل، خاصة أنها الإطلالة الأولى لها مع الجمهور فى دراما رمضان،  وبالفعل حققت هنادى النجاح فى لفت الأنظار إليها فى "زلزال"، فهو بالنسبة لها المقياس الحقيقى للنجاح. 

525
 
74
 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هنادى مهنا تصبح بدائرة الاهتمام فى سنة أولى دراما رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا