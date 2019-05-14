شكرا لقرائتكم خبر عن البرنسيسة بيسة الحلقة 8.. بيسة تقرر تعليم التلاميذ المزيكا الشرقية بدلاً من الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل لـ بيسة مكالمة من "مرعى" حجاج عبد العظيم لإبلاغها بأن الميكروباص الذى يقوده وبه تلاميذ المدرسة تعطل فى الطريق وتذهب له مباشرة بالتاكسى وتقرر بيسة إيصال التلاميذ جميعًا، وذلك فى بداية أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين والمعروض بشكل حصرى على قناة الحياة.

بدأ الأهالى فى الاتصال بـ"شويكار"، بوسى لإبلاغها أن أبناءهم تأخروا ولم يعودوا من المدرسة ولكن ابنها "كاظم" يخفى ذلك عنها ولكنهم يجدوا أبناءهما يصلون المنزل، ويذهب كل الآباء إلى المدرسة لتقديم شكوى إلى كاظم بسبب عطل الباص وتأخر وصولهم للمنزل، ولكن كاظم يخبرهم أن الباص حدث به عطل مفاجئ ويندهش الآباء من معرفة أن بيسة شريكة فى المدرسة.

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تقترح بيسة على الآباء إلغاء اشتراكاتهم فى الباص وهى توفر لهم توصيل أبنائهم مقابل 10000 جنيه فقط بدلاً من 20000، بينما يتسلم "مأمون"، محمد أنور، مهام عمله كمدرس للألعاب فى المدرسة، وتقتحم بيسة محاضرة موسيقى غربية، ولكنها تقرر تعليم التلاميذ المزيكا الشرقية، وتجد بيسة صديقة كاظم فى المدرسة وتدخل فى شجار معها دون أن تعلم علاقتها بكاظم.

مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.