شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أبو جبل لـ مصطفى شعبان يتصدر تريند "تويتر" بعد عرض الحلقة 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن مسلسل "أبو جبل" للفنان مصطفى شعبان من تصدر تريندات موقع التغريدات القصيرة "تويتر" عقب أحداث الحلقة الثامنة، ليتربع على عرش المركز الأول بين دراما السباق الرمضانى الحالى على مستوى مصر.

المسلسل الذى يعود خلاله شعبان لارتداء عباءة "الصدمات الدرامية" للعام الثانى على التوالى، بمشاركة النجوم عائشة بن أحمد ودياب ونجلاء بدر، بجانب مريم حسن، محمود البزاوي، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، وأنعام الجريتلي، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، إنتاج شركة "سينرجى".

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