شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صور من ألبوم أسطورة هوليوود الراحلة دوريس داى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن تسيطر على عشاق ومحبى الأسطورة النجمة دوريس داى، بعد الإعلان عن وفاتها عن عمر يناهز الـ97 عاما، وذلك بعد مضاعفات خطيرة لمرض الالتهاب الرئوى، وإليكم عدد من الصور نتعرف من خلالها على رحلة دوريس داى مع عالم الفن وأبرز النجاحات فى حياتها. Advertisements دوريس داى، ممثلة أمريكية ومغنية وناشطة فى مجال حقوق الحيوانات اشتُهرت بأدائها فى الكوميديا ​​الرومانسية Pillow Talk، التى حصلت على ترشيحٍ لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة فى دور البطولة. وكانت واحدة من الممثلات الأكثر شعبية فى خمسينيات وستينيات القرن الماضى، بدأت مسيرتها المهنية كمغنية وأصبحت معروفة بعد إصدار أول تسجيلٍ لها Sentimental Journey فى مسيرةٍ مهنية مميزة امتدت لعقدين من الزمن، قدمت أكثر من 650 تسجيلا، مما عزز سمعتها كواحدة من أنجح المغنيات فى عصرها.

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